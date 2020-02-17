«Сепаратисты поднимают голову»: на Житомирщине возле мемориала героям войны исчезли флаги

Местные активисты утверждают, что акт вандализма совершили сепаратисты.

В городе Малин Житомирской области полиция начала проверку по факту исчезновения с флагштоков в ночь с 15 на 16 февраля трех флагов, установленных у мемориала Героям украинско-российской войны.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Отмечается, что 17 февраля к мемориалу выезжала следственно-оперативная группа Малинского отделения. Полицейские провели осмотр памятного знака и территории вокруг.

«В результате зафиксировали отсутствие на флагштоках трех флагов. Других повреждений самого мемориала и атрибутики не обнаружено», - рассказали в полиции.

По данному факту начата проверка.

Как стало известно УНИАН из информированных источников в правоохранительных органах, вандалы сорвали с флагштоков три флага - государственный флаг Украины, красно-черный флаг УПА и черный флаг повстанцев Холодного Яра.

В то же время местные активисты утверждают, что акт вандализма совершили сепаратисты.

«Сепаратисты в Малине поднимают голову. В ночь с субботы на воскресенье вандалы осквернили памятник павшим воинам украинско-российской войны в парке Героев», - написал в Facebook Богдан Ходаковский.