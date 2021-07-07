Сейчас медики состояние пострадавшего оценивают как тяжелое.

В городе Хмельницком 32-летний мужчина 6 июля попал в больницу с тяжелым отравлением мухоморами.

Об этом рассказала врач по гигиене питания государственного учреждения "Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" Валентина Щавинская, информирует издание "Є".

Она рассказала, что мужчина сам насобирал только мухоморов, после чего приготовил их и поужинал ядовитыми грибами. Уже через час ему стало плохо, но он успел самостоятельно вызвать врачей.

"Мужчина насобирал только мухоморов. Отварил их и поужинал ими вчера, 6 июля, около семи часов вечера. А уже через час его забрали врачи", - сообщила Щавинская.

Сейчас медики состояние пострадавшего оценивают как тяжелое: у него спутанное сознание и галлюцинации.

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Автор: Олег Давыгора