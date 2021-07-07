Все пациенты 4 июля праздновали первое причастие в ресторане "Панский Кныш".

Во Львовской области в результате отравления в ресторане "Панский Кныш", который находится в поселке Куликов, госпитализированы 17 человек, шестеро из них – дети.

Об этом в Facebook сообщила главный государственный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко-Тимко.

"Сегодня в ГУ "Львовский областной центр по контролю и профилактике болезней Министерства здравоохранения Украины" поступило сообщение о госпитализации 17-ти человек во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с диагнозом пищевая токсикоинфекция и острая кишечная инфекция, из них шестеро детей. Состояние больных средней тяжести", - отметила она.

Читайте также"Сильная боль и температура под 40" : стали известны подробности массового отравления в Виннице (видео)По словам медика, все пострадавшие имеют одинаковые симптомы – жалуются на повышение температуры до 39,2-39,8 градусов, рвоту и понос, боль в животе.

Известно, что все пациенты 4 июля праздновали первое причастие в ресторане "Панский Кныш". Что именно употребляли пострадавшие - сейчас устанавливают.

"Блюда были очень разнообразными - куриный паштет, курица, салаты. Сейчас устанавливаем процент людей, которые употребляли именно эти блюда. Всего на праздновании было около 30-ти гостей", - рассказала Иванченко-Тимко в комментарии УНИАН.

Пострадавшим в больнице проводят комплекс клинико-лабораторных мероприятий, предоставляется необходимый объем медицинской помощи.

В ресторане "Панский Кныш" пока ситуацию не комментируют.

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Автор: Мирослава Бзикадзе