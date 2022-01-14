Среди задержанных - жительница Черкасс, которая создавала порноконтент с участием двух малолетних дочерей.

Полиция разоблачила 23 человек, которые изготавливали, распространяли и сбывали за денежные средства в Интернете порноконтент с участием детей.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, мероприятия по разоблачению состоялись в рамках операции под условным названием "Паутина", которая проводилась почти по всей территории Украины.

Правоохранители начали расследование в 20 уголовных производствах по фактам торговли людьми; изнасилования; сексуального насилия; совершения действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста; растления несовершеннолетних; ввоза, изготовления, сбыта и распространения порнографических предметов; получения доступа к детской порнографии, ее приобретения, хранения, изготовления, сбыта и распространения (ст.149, ст. 152, ст. 153, ст. 155, ст. 156, ст. 301, ст. 301-1 УК Украины).

Двум задержанным уже сообщено о подозрении и избраны меры пресечения – содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

Читайте такжеПод Киевом "кавалер" после свидания угнал машину девушкиВ частности, задержана жительница г. Черкассы, которая создавала порноконтент с участием двух малолетних дочерей, которым на момент совершения преступления было 6 и 8 лет. Отснятые файлы женщина продавала в Интернете. Также она предлагала своему знакомому вступать в интимные отношения с ее дочерьми на платной основе.

Кроме того, задержан житель столицы, который насиловал 5-летнюю дочь своей знакомой и создавал с ее участием детскую порнографию.

В Одессе правоохранители разоблачили четырех местных жителей, которые загружали и сбывали противоправный контент на закрытых форумах.

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