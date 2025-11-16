В перечне есть Бык и Змея.

Составлен гороскоп на 16 ноября 2025 года по восточному календарю. Шесть китайских знаков Зодиака смогут притянуть к себе заметную удачу и рост. Это воскресенье пройдет под влиянием Земляного Быка, а такое сочетание показывает, что жизнь наконец-то замедляется настолько, чтобы открыть вам, что действительно приносит результат, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Месяц Огненной Свиньи даёт теплую и щедрую атмосферу, а год Деревянной Змеи помогает сосредоточиться на ключевых решениях. Вместе они создают день, когда события складываются спокойно, стабильно и определенно в вашу пользу. Такое ощущение, будто за кулисами вашей жизни происходят правильные изменения.

Полный день создаст ощущение завершенности. Зависшие дела закроются. Финансовые вопросы сдвинутся с места. Сложные разговоры пройдут легче. Это изобилие проявится как спокойствие, устойчивость и уверенная платформа для будущих шагов. Для этих знаков это воскресенье станет настоящим переломным моментом.

Бык

В это воскресенье вы полностью ощущаете силу своего собственного знака, и это отражается на происходящем. Вопрос, решение или обязательство, которое тяготило вас, наконец-то выходит на финишную прямую, и вы можете выдохнуть. Возвращается ощущение: "Я справлюсь".

Кто-то из близких способен подарить вам теплый и искренний момент. Это может быть признание, поддержка или неожиданное проявление внимания. Вы особенно тонко реагируете на такие мелочи. Ваше изобилие сегодня связано с чувством эмоциональной устойчивости, которой вам давно не хватало.

Змея

Энергия 16 ноября идеально совпадает с вашей внутренней перестройкой. Вы очищаете пространство от всего лишнего, внимательнее выбираете окружение и честно говорите о своих желаниях. И сегодня это приносит конкретный результат в виде возможностей, нужной информации или долгожданного согласия.

Вы чувствуете больше уверенности в собственных решениях. Если недавно вы сомневались, эти внутренние вопросы начинают стихать. Поддержка от партнера, родственника или нового человека даст понимание, что вы не одни. Это и есть ваше изобилие, драгоценная Змея: помощь, которую вы заслужили.

Петух

В последнее время вы держали на себе слишком многое. Но в воскресенье темп замедлится настолько, что вы сможете наконец-то восстановить порядок. Финансовый или бытовой вопрос решится, напряжение спадет, и вы получите долгожданную определенность. Возможно, вы наведете порядок в какой-то сфере и сразу почувствуете облегчение.

Вы снова найдете контакт с той частью себя, которая устала от постоянной нагрузки. Когда что-то наконец-то будет вычеркнуто из вашего списка, настроение изменится мгновенно. А когда ваша энергия выровняется, люди вокруг начнут отвечать вам большей добротой и вниманием. Такое изобилие имеет долгий эффект.

Крыса

Полный день приносит вам ясное ощущение направления. Вы можете получить сообщение или информацию, которая придёт в идеальный момент и станет точкой опоры. Тревога снизится практически сразу.

Финансово вы мыслите разумнее. Не сложнее, а именно мудрее. Возможно, вы упростите схему, откажетесь от чего-то лишнего или выберете более устойчивый путь. Сегодня вы перестаёте гнаться за чем-то внешним и возвращаете доверие к себе. Такое внутреннее равновесие становится отправной точкой новой удачи.

Свинья

Месяц Огненной Свиньи уже даёт вам энергию, но воскресный день придаёт этой силе структуру. То, что казалось планом или мечтой, начинает превращаться в реальность. Вы можете получить поддержку, предложение или приглашение, которые укрепят вашу веру в выбранный путь.

В финансовой сфере наступает момент взрослого и взвешенного выбора. Вы принимаете решение, которое ваш будущий образ себя искренне одобрит. Ваше изобилие рождается из точного понимания времени и правильного хода событий.

Лошадь

Гороскоп на сегодня принесет внутренний покой, который напрямую повлияет на вашу удачу. Стоит вам успокоить эмоции, и жизнь тут же начинает меняться. Возможно, придут хорошие новости, или кто-то покажет, что ценит вас куда больше, чем вы предполагали. Сегодня каждый небольшой момент приобретает особый вес.

Вы наконец-то решаете вопрос или задачу, которая висела над вами. Облегчение придет сразу, и как только груз спадет, вы почувствуете прилив оптимизма и сил. Изобилие проявится как устойчивое, ощутимое спокойствие, которого вы давно ждали.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака сорвут джекпот от Вселенной.

Вас также могут заинтересовать новости: