Певица изменила цвет волос и глаз.

Победительница "Евровидения-2016" Джамала ошеломила своим перевоплощением. Певица изменилась до неузнаваемости.

Артистка объединилась с известным блогером и звездным визажистом Егором Андрюшиным. В Instagram они показали результат своей коллаборации.

Андрюшин известен тем, что создает для украинских звезд яркие образы. На этот раз его моделью стала Джамала, которой визажист сделал очень эффектное перевоплощение.

Неожиданно певица изменила свой привычный цвет волос на блонд. Хоть это и был парик, поклонники отметили, что такая прическа очень подходит Джамале:

"Вам так идет блонд".

Также образ дополнили голубые контактные линзы и яркий макияж.

В комментариях под сообщением поклонники артистки были максимально удивлены и даже не узнали Джамалу в другом образе. Впрочем, это не помешало певице получить кучу комплиментов:

"Ого! Это будто из типажа Шер сделали Мадонну. Круто!"

"Вау, очень подходит".

"Невероятно! Это очень красиво".

"Шикарное перевоплощение. Намного лучше, женственнее"

"Совсем другой человек. Очень хорошее перевоплощение".

Недавно Джамала показалась со своими родителями, сестрой и племянницами.

