Из-за контракта девушки не могут рассказывать о деталях шоу до определенного момента.

Учительница алгебры и геометрии Яна Андриенко, которой главный герой романтического реалити "Холостяк-14" не дал розу, сделала эмоциональное признание.

Сегодня 29-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram собственную фотографию, которая долгое время стояла на обоях ее телефона, отметив, что участие в проекте изменило ее:

"Я вернулась другим человеком после проекта. И самой сложной была невозможность обсуждения того, что произошло".

Также Яна восторженно рассказала о команде проекта и последней церемонии роз, которая проходила под открытым небом. Участницы реалити пришли к Тарасу Цымбалюку в образах мавок.

"Команда жила с нами в палатках и переживала все то же самое. Последняя церемония - в моем сердце. Побывать на празднике Ивана Купала - моя очень большая мечта", - призналась учительница.

Как сообщал УНИАН, в пятом выпуске 14 сезона шоу "Холостяк" покинула учительница Яна Андриенко и модель Диана Зотова. Последняя призналась Цымбалюку, что до сих пор испытывает чувства к своему бывшему парню.

