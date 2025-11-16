Певица показала, как изменилась девочка.

Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая оберегает от публичности мужа и названных дочерей, заговорила о травмах детей. В частности, она рассказала, что помогало успокаивать старшую дочь в начале полномасштабного вторжения.

В своем блоге в Instagram артистка поделилась, с какими проблемами они с Мишель столкнулись. Как оказалось, девочка пережила много травмирующих событий.

В свою очередь Наталья после усыновления детей старалась создать максимально комфортную для них атмосферу. С Мишель они много разговаривали и обнимались, что и помогло девочке расслабиться.

"Моя старшая дочь прошла через войну, одиночество, приют и, конечно, что ей нужна была поддержка и помощь - и я просто брала ее на руки и качала ее, будто она до сих пор маленькая. Я видела, как ей это помогает - она плачет, она расслабляется и будто возвращается в детство, в мамины объятия и это очень важно", - рассказала певица.

К слову, артистка также показала, как изменилась Мишель. Можно заметить, что девочка подросла и повзрослела. Также она отрастила и покрасила свои темные волосы в блонд.

"Тяжелые моменты научили нас ценить то, что успокаивает и оберегает. Для нас настоящей опорой стали объятия, такие теплые и надежные!" - добавила Могилевская.

