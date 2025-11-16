MamaRika поделилась своими впечатлениями от встречи с бывшими конкурентами.

Бывшие участники популярного в 2000-х проекта "Фабрика звезд" неожиданно воссоединились. С момента их участия прошло более 16 лет.

Певица MamaRika поделилась в своем блоге в Instagram трогательными кадрами. Во время съемок шоу "Є Питання" артистка встретилась со своими давними коллегами.

Сначала MamaRika показалась с Вадимом Олейником, который в свое время победил во втором сезоне "Фабрики звезд" в дуэте с Владимиром Дантесом. Артисты, хоть и не участвовали в одном сезоне, но все равно были рады видеть друг друга.

Видео дня

"Олди здесь?" - с юмором подписала совместный кадр певица.

С кем MamaRika очень хорошо знакома - так это с культовыми братьями Борисенко. С ними певица конкурировала в третьем сезоне "Фабрики звезд", который выходил в 2009 году.

"Я попала в такую интересную ситуацию... Я даже не поняла, как так получилось, что справа от меня Олейник, а слева от меня эти два "гуся". Кого "флешбекнуло" в 2009?" - поинтересовалась она.

Стоит отметить, что по сравнению с MamaRika и Вадимом Олейником братья Борисенко несколько исчезли из медийного пространства. Недавно они рассказали, как изменилась их жизнь после "Фабрики звезд".

Вас также могут заинтересовать новости: