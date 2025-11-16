С наступлением ретроградного Урана денежные потоки этих знаков Зодиака разворачиваются в благоприятную сторону.

С 16 ноября 2025 года три знака Зодиака начнут активно притягивать в свою жизнь значительный материальный рост. Причина проста: ретроградный Уран открывает новые пути к изобилию, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Этот транзит часто приносит неожиданности, но сейчас он формирует прорывы в темах стабильности, финансов и самоценности. Он помогает пересмотреть представления о богатстве и увидеть, что перемены могут быть не угрозой, а реальным преимуществом. Сдвиг в сознании открывает неожиданные двери.

Ретроградный Уран освобождает от старых убеждений о деньгах. В воскресенье энергия начнет течь ровнее и гармоничнее, создавая пространство для роста. Для этих знаков наступает период расширения возможностей. Вселенная поддерживает тех, кто проявляет смелость, обновляет подходы и не боится шагнуть в новое. И да, адаптироваться к переменам мы действительно способны.

Овен

Влияние ретроградного Урана усиливает вашу способность искать альтернативные способы заработка и принимать смелые решения в материальной сфере. Это может немного тревожить, но вы никогда не отступали перед переменами и сейчас не отступите. Вы подготовились, вы готовы и шанс сам выходит на вашу дорогу. То, что когда то казалось чрезмерным риском, теперь выглядит логичным и своевременным. Изобилие приходит не только как деньги, но и как внутренняя устойчивость, ясность и ощущение свободы.

В воскресенье 16 ноября ожидайте важного решения, связанного с карьерой или финансами. Наступит момент озарения и путь вперед станет очевидным. Уверенность станет вашей собственной валютой. Прислушайтесь к интуиции, Овен. Она ведет верно.

Телец

Ретроградный Уран снова входит в ваш знак, Телец, и меняет ваше восприятие богатства, возвращая вам внутреннюю свободу. Вы начинаете понимать, что гибкость и готовность к обновлению помогают притягивать благополучие. Теперь это становится вашей практикой.

В воскресенье 16 ноября вас могут порадовать новости, влияющие на материальную сферу. Они способны ускорить события и направить вашу жизнь в более стабильное и приятное русло. Освободившись от старого мышления о нехватке, вы почувствуете, что уже живете в состоянии достатка. Вселенная подтверждает это реальными результатами. Позвольте себе новые решения, Телец. Период впечатляющих достижений только начинается.

Водолей

Уран является вашей одной из главных планет, поэтому его ретроградный цикл для вас особенно значим. Он перестраивает ваше отношение к деньгам, ценности навыков и способам заработка. Вас мягко подталкивают к направлению, которое давно ждет вашего шага. И именно это движение активирует материальный рост.

16 ноября идея, карьерное решение или спонтанный поворот событий могут стать началом финансового подъема. То, что начнется как попытка или эксперимент, со временем превратится в стабильный источник дохода. Похоже, вы снова на шаг впереди, Водолеи.

Ваш потенциал рождается из вашей индивидуальности. Вы один из самых оригинальных и нестандартных знаков и сейчас эта особенность становится вашим главным преимуществом. В воскресенье Вселенная покажет, что подлинность приводит к истинному процветанию. Вы это понимаете лучше многих. Продолжайте свое движение, Водолей. Вы создаете то, что другим пока даже не видно.

