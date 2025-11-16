Девушка поделилась, с какими трудностями столкнулась на съемках.

Участница нового сезона шоу "Холостяк", Надин Головчук, рассказала, с какими трудностями столкнулась на проекте. В частности, девушка вспомнила съемки 5-го выпуска.

Крайний эпизод "Холостяка" снимала в Карпатах, там участницы вместе с Тарасом Цымбалюком были вынуждены ночевать в палатках. Сама же "церемония роз" проходила в очень неблагоприятную для съемок дождливую погоду. Тогда шоу покинула модель Диана Зотова и учительница Яна Андриенко.

В свою очередь Надин, которая получила заветную розу отметила в Instagram, что "Красивая картинка скрывает за собой много трудностей". Девушка отметила, что именно на этом этапе шоу стало действительно трудно как морально, так и физически. По ее словам погода на "церемонии роз" полностью отразила ее внутреннее состояние.

"Я думала, это будет моя неделя... но, мое физическое состояние потянуло за собой эмоциональное. Морально становится все труднее, эмоциональность растет, чувства проявляются ревностью. Но мы остаемся всегда красивы и в ливень, и в бурю. Погода на церемонии полностью показала мое внутреннее состояние. Поддержки очень не хватало, хотелось в объятия Тараса", - написала она.

Также Надин отметила, что несмотря на ливень все участницы были босиком для полного воспроизведения образа мавок:

"Тяжелая, но живая и такая настоящая церемония... Будучи босиком, чувствовали эту энергию гор максимально".

После вылета из проекта на связь вышла Диана Зотова, которая призналась о лжи в выпуске.

