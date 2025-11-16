Обе певицы выпустили песни, которые быстро стали популярными.

Певица Надя Дорофеева неожиданно поддержала свою коллегу и конкурентку по шоубизнесу Алену Омаргалиеву, которая достигла невероятного успеха с новой песней.

Две артистки почти одновременно выпустили свои новые треки. У Дорофеевой вышла "Японія", а у Омаргалиевой - "Не п'яна - закохана". Обе композиции быстро стали популярными в сети, однако самой Алене покорилось интересное достижение.

Певице удалось подняться на первую строчку музыкальных топчартов с песней, которая стала хитом еще до официального релиза. Особенно, в TikTok, где под "Не п'яна - закохана" уже сняли более 13 тысяч видео.

С прорывом артистку трогательно поддержала ее коллега Надя Дорофеева. Несмотря на определенную конкуренцию, певица искренне порадовалась за нее.

"У Алены заслуженное первое! Ну мега хитяра, я пою и не могу остановиться", - написала Надя в Threads.

К слову, обеим украинским певицам удалось подвинуть с первого места Toп-100 Apple Music: Украина российский трек "Банк". Об этом заявила Омаргалиева в ответ Дорофеевой:

"Спасибо, солнышко, выбиваем российское".

К слову, сама Надя Дорофеева рассказала, почему ей было трудно писать песни на украинском языке и что стало для нее толчком.

