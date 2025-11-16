Актер рассказал, что болезнь передалась ему по наследству.

Звезда сериалов "Анатомия страсти" и "Беверли-Хиллз" Джеймс Пикенс-младший сообщил о проблемах со здоровьем. Как оказалось, у него диагностировали рак.

В откровенном интервью для Black Health Matters 73-летний актер рассказал, что новость не стала для него неожиданностью, ведь рак простаты в его семье является наследственным заболеванием.

"Это не та новость, которую кто-то хочет слышать, но, честно говоря, рак простаты прошел сквозь мою семью. Он был у моего отца. У него было много братьев - у нескольких из них был рак. Я бы удивился, если бы сам не заболел", - отметил он.

Джеймс добавил, что когда узнал впервые был положительно настроен, ведь большинство в его семье таки побороли болезнь, на что надеется и он сам.

"У меня есть 90-летний двоюродный брат - у него это было. У его сына и у нескольких его братьев это было. Никто, насколько мне известно, не умер от этого", - подчеркнул актер.

Что интересно, то у персонажа Пикенса-младшего в сериале "Анатомия страсти" обнаружили точно такой же диагноз в финале 22-го сезона. Именно после выхода этого эпизода актер и решился поделиться личной историей.

Стоит отметить, что Джеймсу уже удалили опухоль. Операцию удалось провести, поскольку рак, хоть и имел редкую форму, был обнаружен на начальной стадии, что и спасло актеру жизнь.

