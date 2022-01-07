После побега из тюрьмы Джоаккино Гаммино сменил имя, женился, устроился на работу в ресторан и открыл свой магазин.

В Испании полиция обнаружила 61-летнего сбежавшего из тюрьмы 20 лет назад итальянского мафиози Джоаккино Гаммино с помощью Google Maps. Его заметили на панорамах карты.

Об этом пишет The Guardian.

Выяснилось, что после побега Гаммино сменил имя, женился, устроился на работу в ресторан и открыл свой магазин овощей и фруктов.

Полиция определила, что Гаммино скрывался в Испании, но так и не смогла установить его точного местонахождения. Тогда преступника решили искать с помощью Google Maps.

Читайте такжеНа картах Google парк в Москве переименовали в "Парк больных Короновирусом" (фото)Известно, что мафиози сидел в римской тюрьме "Ребиббия" с 1998 года, но сбежал оттуда в 2002-м во время съемок фильма. Его осудили за убийство, незаконный оборот наркотиков и другие преступления, связанные с мафией.

После поимки он будет отбывать пожизненное тюремное заключение в Италии.

Ранее сообщалось, как в Перу мужчина узнал об измене жены благодаря Google Maps.

Вас также могут заинтересовать новости: