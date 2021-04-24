По предварительной информации, убитого зовут Анар Мамедов.

В Днепре ищут киллера, который средь бела дня в центре города застрелил мужчину. Молодой человек сначала выпустил несколько пуль в авто, а затем — в мужчину, который из него выскочил.

В городе проводится полицейская спецоперация по поимке преступника. Как сообщают местные СМИ, подозреваемый в убийстве уже попал на камеры видеонаблюдения.

По предварительной информации, убитого зовут Анар Мамедов. Как сообщают СМИ, он был одним из лидеров криворожской ОПГ «Мамедовские», которая занимается оптовыми поставками наркотиков по всей Днепропетровской области.

Вторым лидером ОПГ, которая насчитывает примерно 50 членов, является брат убитого Рамиз Мамедов, передает sud.ua. По данным СМИ, ранее неизвестные сожгли кафе Мамедовых, а до этого – автомобиль одного из братьев.

Убийство в Днепре

Убийство произошло 24 апреля днем. На Соборной площади, возле ресторана "Артист" мужчина сел в свой автомобиль. В этот момент к внедорожнику подбежал киллер, который начал стрелять. Водитель выбежал из машины и побежал к трамвайным рельсам, убийца сделал еще выстрел и мужчина упал. Затем киллер подбежал к упавшему и сделал контрольный выстрел.

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Автор: Ирина Погорелая