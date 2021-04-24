В субботу, 24 апреля, в центре Днепра около 15:00 неизвестный в маске расстрелял человека с пистолета.
Как пишет "Днепр оперативный", на Соборной площади рядом с рестораном "Артист" напали на водителя внедорожника "Land Cruiser 200".
Читайте такжеНа Днепропетровщине под завалом на шахте погиб горняк
Водитель с ребенком-пассажиром двигались в сторону проспекта Яворницкого. В этот момент к машине подбежал киллер и открыл стрельбу. Мужчина выбежал из машины, но после нескольких выстрелов он упал, а киллер подбежал к нему и сделал контрольный выстрел. После чего убийца скрылся с места происшествия, убежав в сторону парка Шевченко.
Автомобиль проехал без водителя 20 метров, после чего врезался в другое машину и остановился. Ребенок убитого не пострадал. Как пишет "Информатор Днепр", ребенка забрали, сейчас он в ресторане.
Как рассказали "Стране" источники в МВД, убитого зовут Анар Мамедов. Известно, что у мужчины были проблемы с выплатами алиментов.
На месте работает полиция. Ведется поиск сбежавшего преступника. Улица, где было совершено убийство, оцеплена.
Момент нападения и расстрела попали на камеру видеонаблюдения, видео которого оказалось в распоряжении издания "Днепр оперативный".
Следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Вас так же могут заинтересовать новости
- На Киевщине мужчина ради развлечения застрелил аиста (видео)
- На Днепропетровщине мужчина из-за ревности сжег машину бывшей (видео)
- На трассе за Киевом произошла стрельба: пассажиры автобуса показали видео инцидента
- Суд взял под стражу мужчину, подстрелившего дорожника в Киеве
- На Николаевщине пытались застрелить военного: обнародовано фото злоумышленника
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram