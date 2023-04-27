Сегодня в сети появилось видео, где мужчину якобы при вручении повестки жестоко избивают ногами трое "военкомов". СМИ обратились за деталями в полицию.

СМИ выяснили детали скандального видео, на котором мужчину жестоко избили ногами местные военкомы в Черкассах якобы при вручении повестки.

Как уточнила пресс-служба полиции области в комментарии для ТСН.uа, видео - не фейк. Мужчина действительно стал жертвой жестоких побоев, однако детальной информации относительно того, почему именно возник конфликт, пока нет. Полиция не исключает, что это могло произойти из-за выдачи повестки.

"Данное событие было зарегистрировано. Со стороны полиции была проведена проверка. Есть заявления как от одной стороны, так и от другой. Они рассмотрены и зарегистрированы. Сейчас собраны все материалы и направлены в Государственное бюро расследований", - говорится в сообщении.

Отметим, что особенно жестокие моменты видео вызвали справедливое возмущение среди украинцев. На официальной странице Черкасского областного ТЦК в Facebook пользователи отметили, что с людей просто "сбивают" деньги, раздавая повестки по несколько раз. А кадры ролика один из украинцев описал, как "гоп-стоп Тцкшников".

В cеть "слили" видео жестокого избиения мужчины военкомами

Отметим, что речь идет о видео, которое начали распространять в социальных сетях украинцы утром 27 апреля. В кадре мужчину жестоко избили трое военкомов. Украинца несколько раз ударили по лицу, а затем один из мужчин в военной форме сильно ударил его ногами по животу. В это время пострадавший украинец беспомощно лежал на земле и не мог ничего сделать, поскольку ему держали руки. В заметке указывалось, что инцидент произошел в Черкассах.

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