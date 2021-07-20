Женщина угрожала игрушечным пистолетом и даже успела взять заложницу.

Стали известны новые подробности сегодняшнего инцидента на улице Автозаводской, где было совершено нападение на отделение банка.

Как передает сайт ТСН, женщина пыталась ограбить банк с помощью игрушечного пистолета. Она забежала в помещение в защитной маске и бросила в сторону двери зажигательную смесь. Угрожая присутствующим пистолетом, женщина требовала 15 тысяч гривень. Начался пожар. В какой-то момент свидетели вызвали копов, также на место прибыли спасатели.

Увидев полицию, женщина схватила одну из присутствующих свидетелей, приставила к ней пистолет и начала выходить из здания. После начала переговоров она стреляла в лестницу. Впрочем, когда копы увидели, что пистолет игрушечный, они задержали злоумышленницу.

Впоследствии издание "Страна" в своем Телеграм-канале обнародовало видео с вероятной подозреваемой. Себя называет "Викой", хотя по документам является Анастасией. Судя по кадрам, женщина находится в неадекватном состоянии и говорит, что совершить ограбление ей приказал "потусторонний голос".

Ранее в пресс-службе столичной полиции сообщили, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (Разбой) УК Украины. Нападавшей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Юрий Годован