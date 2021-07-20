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В Оболонском районе Киева осуществлено нападение на отделение Укрсиббанка,
Об этом сообщает "Страна", со ссылкой на источники в полиции.
Утверждается, что нападала женщина с пистолетом. На место выехал спецназ, преступницу задержали.
"Кинула коктейль Молотова", - сообщает источник. Внутри начался пожар.
По данным собеседников журналистов, женщина бросила в отделении банка горючуюю смесь и объявила об ограблении. Правоохранители выясняют состояние ее психического здоровья.
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