Утверждается, что в помещение кинули коктейль Молотова, там начался пожар.

В Оболонском районе Киева осуществлено нападение на отделение Укрсиббанка,

Об этом сообщает "Страна", со ссылкой на источники в полиции.

Утверждается, что нападала женщина с пистолетом. На место выехал спецназ, преступницу задержали.

"Кинула коктейль Молотова", - сообщает источник. Внутри начался пожар.

По данным собеседников журналистов, женщина бросила в отделении банка горючуюю смесь и объявила об ограблении. Правоохранители выясняют состояние ее психического здоровья.

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Автор: Дмитрий Захаров