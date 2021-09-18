Произошло столкновение автомобиля Toyota Highlander с грузовиком DAF.

В Сумской области во время ДТП погибли три человека, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области, вчера около 23:50 на автодороге Сумы – Киев – Юнаковка, неподалеку от села Штеповка, произошло столкновение автомобиля Toyota Highlander с грузовым автомобилем DAF.

Как предварительно установили сотрудники полиции, водитель автомобиля Toyota Highlander допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF с прицепом.

В результате столкновения три пассажира Toyota Highlander, а именно - 41-летняя женщина и 45-летний и 41-летний мужчина - от полученных травм скончались на месте происшествия, водитель легковушки доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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Автор: Надя Пришляк