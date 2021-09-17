Пострадавших госпитализировали.

Полиция Киевской области выясняет обстоятельства ДТП с участием беременной многодетной матери.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, вчера в 21:00 медики сообщили в Белоцерковское районное управление полиции о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось недалеко от села Томиловка.

Группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа, прибывшие на место, выяснили, что ДТП произошла с участием автомобилей "Volkswagen Golf" и "Volkswagen Transporter", за рулем которого находилась 31-летняя женщина на 33-й неделе беременности. Также в этой машине был с ней мужчина и четверо общих малолетних детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Водителем автомобиля "Volkswagen Golf" был 33-летний мужчина. Его госпитализировали "с поверхностными ссадинами верхних конечностей и правого коленного сустава". В полиции отмечают, что сразу после дтп 5-летнего мальчика со ссадинами и раной губы и мать, у которой обнаружили ушиб нижнего отдела грудной клетки, госпитализирован в больницу.

Читайте такжеВ Одессе пьяный сотрудник СТО угнал автомобиль клиентки и попал в ДТПСледователи, работавшие на месте происшествия, выясняют все обстоятельства и причины этого дорожно-транспортного происшествия.

"В следственном отделе принимается решение о присвоении квалификации. В дальнейшем после получения результатов состояния пострадавших полицейские примут окончательное решение", - отмечают в отделе коммуникации.

Ранее сообщалось, что в Турции перевернулся автобус с украинскими туристами, пострадали от 30 до 49 человек. А в Черниговской области мужчина невозмутимо переходил дорогу после того, как его едва не сбила машина.

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Автор: Надя Пришляк