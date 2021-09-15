В результате аварии пострадали мопедист и пешеход.

В Киеве ночью произошла авария, которую устроил нетрезвый водитель Volkswagen.

Как пишет "Киев Оперативный" в Facebook, инцидент произошел на улице Даниила Щербаковского на пешеходном переходе неподалеку от станции метро "Нивки". Там перед "зеброй" остановился мопедист, пропуская пешеходов. В него влетело авто. Удар был таким сильным, что после него мопед наехал на пешехода и сбил его.

"Что делает в это время водитель Volkswagen? Правильно - пытается скрыться с места ДТП, но его ловят неравнодушные граждане. Пешехода и мопедиста госпитализировали в больницу. Ну и конечно же, у водителя Volkswagen все признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве велосипедист "проучил" таксиста за грубое нарушение ПДД - инцидент попал на видео.

До этого в столице водитель BMW решил не ждать очереди в пробке, пересек двойную сплошную и продолжил движение по встречной полосе. Его "примеру" последовал второй водитель, совершив аналогичное нарушение ПДД.

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Автор: Юрий Годован