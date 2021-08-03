Журналисты Bellingcat намерены направить все ресурсы на расследование резонансного дела.

В организации Bellingcat, которая занимается журналистскими расследованиями, комментируя смерть Виталия Шишова, заявили, что в Киеве присутствуют сотрудники российской ФСБ.

Об этом, в частности, сказал журналист-расследователь Христо Грозев в эфире радостанции "Эхо Москвы".

По его словам, все ресурсы Bellingcat будут направлены на расследование дела о смерти Шишова. Грозев высказал мнение, что это не было самоубийством.

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"Во-первых, даже без предварительной информации, я бы сказал, что это не самоубийство. Но я бы не стал писать до того, как у нас не стало бы полной картины произошедшего. То, что это позволяет предположить, что это спецоперация, это факт, что мы несколько дней работаем над информацией, которой мы добились, что в Киеве присутствуют сотрудники ФСБ России, которые интегрировались среди оппозиционных белорусских групп, которые находятся в Украине. Конечно, это может быть случайностью. И сейчас мы слышим эту новость. Это означает, что сейчас мы направляем все свои ресурсы на расследование этого убийства, если это убийство", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, главу общественной организации "Белорусский дом в Украине", гражданина Беларуси Виталия Шишова нашли повешенным сегодня утром на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы. Накануне сожительница Шишова сообщила, что мужчина пошел на пробежку и не вернулся.

Уголовное производство начато по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Основные две версии смерти Шишова, которые рассматривает полиция, – самоубийство и убийство с имитацией самоубийства.

В Офисе президента заверили, что Владимир Зеленский держит данное дело на контроле.

Автор: Юрий Годован