Украина поддерживает народ Беларуси и очень важно, чтобы белорусы, приехавшие в Украину, почувствовали себя в безопасности, отметил пресс-секретарь главы государства.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров прокомментировал смерть главы ОО "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова в Киеве, заявив, что президент Владимир Зеленский держит это дело на контроле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Никифоров сообщил на брифинге в Киеве.

По его словам, на брифинге представители МВД сказали "все, что имеют" по этому поводу или сказали "то, что они имеют право рассказывать, не будем забывать о тайне следствия".

Никифоров добавил, что Офису президента к этому добавлять ничего не нужно. "Мы пристально следим за выводами полиции. Президент, конечно, держит это дело на контроле", - отметил он.

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"Единственное, что можно сказать, что нам, действительно, нужно показать, что Украина поддерживает народ Беларуси. И нам очень важно, чтобы те белорусы, которые после событий лета и осени прошлого года приехали в Украину, чтобы они почувствовали себя в безопасности. Мы над этим также работаем", - подчеркнул Никифоров.

Как сообщал УНИАН, главу общественной организации "Белорусский дом в Украине", гражданина Беларуси Виталия Шишова нашли повешенным сегодня утром на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы. Накануне сожительница Шишова сообщила, что мужчина пошел на пробежку и не вернулся.

Уголовное производство начато по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Основные две версии смерти Шишова, которые рассматривает полиция, – самоубийство и убийство с имитацией самоубийства.

Автор: Константин Гончаров