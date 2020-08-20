В Одесской области при загадочных обстоятельствах умерла 13-летняя девочка

Предварительно установлено, что девочка играла возле дома с другими детьми, когда ей внезапно стало плохо.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области полиция расследуют обстоятельства смерти 13-летней девочки.

Как сообщили УНИАН в Белгород-Днестровском отделе полиции, сегодня девочку доставили из дома в больницу, где она скончалась. О ЧП в правоохранительные органы сообщили медицинские работники.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

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Предварительно установлено, что девочка играла возле дома с другими детьми, когда ей внезапно стало плохо. Соседи вызвали «скорую помощь» и сообщили об этом родителям ребенка.

«Девочку госпитализировали, но, к сожалению, попытки врачей ей помочь, оказались напрасными», - сообщили в отделе.

Для установления причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой «внезапная смерть»).

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Автор: Лариса Козовая