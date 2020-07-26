В Одессе малолетний ребенок выпал из окна шестого этажа и погиб
В Одессе при падении с 6-го этажа жилого дома погиб малолетний ребенок.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщают очевидцы ЧП.
Трагедия произошла вчера вечером на улице Балковской, 193.
«Выпал полуторагодовалый ребенок из окна 6-го этажа. Насмерть. Трагедия произошла у представителей Азербайджана (семья представителей азербайджанской диаспоры – УНИАН.)», - сообщили очевидцы.
Отмечается, что на месте происшествия собралось много представителей диаспоры. С матерью ребенка, которая находилась в шоковом состоянии, работали медики скорой помощи. Прибыли полицейские в нескольких служебных автомобилях.
В полиции это чрезвычайное происшествие пока не комментируют.
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