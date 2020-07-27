В Одессе иностранец на мотоцикле сбил насмерть 19-летнюю девушку

Водителя доставили в больницу с переломом лопатки, повреждениями колена и внутренних органов.

В Одессе иностранец на мотоцикле смертельно травмировал 19-летнюю девушку на пешеходном переходе.

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Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло поздно вечером 25 июля на ул. Балковской (Малиновский район города).

По предварительным данным следственно-оперативной группы, 20-летний гражданин одной из стран Азии, который управлял мотоциклом, сбил жительницу Раздельнянского района Одесской области, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм девушка погибла мгновенно. Водителя доставили в больницу с переломом лопатки, повреждениями колена и внутренних органов.

Как отмечается, сейчас водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские открыли производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Назначен ряд экспертиз, в частности, чтобы определить, был ли водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее в Одессе малолетний ребенок выпал из окна шестого этажа и погиб.

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