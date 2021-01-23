По данным журналистов, операция по задержанию готовилась уже давно, а в автомобиле бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного была установлена прослушка.

Появились подробности истории с попыткой задержания бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного по подозрению в подготовке заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Источник в СБУ рассказал "Стране", что операция по задержанию готовилась уже давно, а в автомобиле Нескоромного была установлена прослушка. Однако на днях в СБУ узнали, что один из сотрудников Службы предупредил Нескоромного о готовящейся против него операции. Поэтому в ведомстве решили брать его сразу, пока он не обнаружил и не уничтожил прослушку.

Также был задержан и сотрудник СБУ Андрей Расюк, который якобы также участвовал в подготовке заказного убийства. У него дома прошел обыск. При этом обыск у Расюка и попытка изъять автомобиль у Нескоромного осуществлялись без решения суда.

По данным журналистов, в настоящий момент задержан Расюк. А сам Нескоромный, по их данным, никуда не сбегал и находится на свободе на контакте со своими адвокатами, которые пытаются "отбить" машину у СБУ.

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"Хотя маячки по нему действительно везде стоят, чтоб он не уехал за границу", - сообщают журналисты.

Источники в СБУ затрудняются сказать, насколько информация о подготовке Нескоромным покушения на Наумова соответствует действительности, либо речь идет о "подставе".

"Нескоромный был назначен в свое время первым замом по протекции Богдана. Так как Баканов не является профессиональным СБУ-шником, то предполагалось, что управлять Службой реально будет Нескоромный. Но Богдан вошел в клинч с Бакановым и, соответственно, отношения Нескоромного с главой СБУ тоже сильно ухудшились. И после отставки Богдана вскоре "ушли" и Нескоромного. При этом немалую роль в его "минусовании" играл Наумов, который после ухода Нескоромного фактически и является реальным руководителем СБУ. Вся кадровая политика находится в его руках. Естественно, что отношения у него с Нескоромным очень плохие. И постоянно шли между ними какие-то "терки", потому что Нескоромный пытался сохранить влияние на определенные процессы. В то же время, с самим Бакановым Нескоромный якобы помирился и не так давно у них была встреча", - говорит источник.

По его данным, в ближайшее время один из сотрудников СБУ может выступить с заявлением о том, что обвинения против Нескоромного сфальсифицированы Наумовым.

"И если это действительно произойдет, то всю систему СБУ ожидает очень большой скандал и внутренняя война. Потому что Наумов – ключевой человек сейчас по управлению Службой", - говорит "Стране" источник.

Напомним, в Киеве 22 января произошло задержание бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, но сразу после этого ему удалось скрыться от правоохранителей в наручниках.

В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о задержании одного из сотрудников ведомства, планировавшего убийство своего коллеги.

Кто такой Дмитрий Нескоромный

Дмитрий Нескоромный с 1 июля по 8 ноября 2019-го был назначен заместителем председателя СБУ. С 8 ноября по 13 марта 2020 года был первым зампредом СБУ-начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ.

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Автор: УНИАН