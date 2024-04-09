На время расследования он будет в боевом подразделении ДКИБ.

Руководитель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Илья Витюк отстранен от исполнения должностных обязанностей на время проверки информации о том, что его супруга приобрела квартиру премиум-класса на Печерске в Киеве за более 25 миллионов.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", согласно информации пресс-службы СБУ, соответствующее решение об отстранении принял председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк.

"На время проведения проверки обстоятельств, обнародованных журналистами "Слидство-инфо", глава Службы Василий Малюк отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) Витюка от исполнения должностных обязанностей", - сообщили в СБУ.

При этом, по решению главы СБУ, на время проведения проверок Витюк будет проходить службу в боевом подразделении ДКИБ, которое выполняет оборонительные задачи и уничтожает врага и его технику непосредственно на фронте совместно с ЦСО "А".

"Сейчас он командирован в это подразделение и сегодня выехал в район выполнения боевых задач", - сообщили в пресс-службе.

Что известно о скандале с Витюком и украинским изданием

На прошлой неделе журналисту Евгению Шульгату, который расследовал тему деклараций чиновников и соответствие указанных в них доходов имуществу, попытались вручить повестку.

В расследовании "Слідства.Інфо" речь шла об имуществе семьи руководителя Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. Журналист Шульгат выяснил, что жена чиновника, Юлия, во время полномасштабной войны купила квартиру премиум-класса на Печерске в Киеве за более чем 25 миллионов. Витюку журналисты прислали вопрос о люксовом имуществе, но взамен получили в качестве "ответа" повестку Шульгату.

Из-за скандала Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поручил провести служебную проверку из-за попытки дать повестку журналисту.

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