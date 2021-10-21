По данным СМИ, задержаны два человека.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали работника Государственного бюро расследований. Его задержали из-за провокации подкупа.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Сегодня сотрудники СБУ задержали работника ГБР по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 370 УК Украины (провокация подкупа)", – говорится в сообщении.

При этом в Бюро заверили, что будут помогать следствию.

Читайте такжеИзбиение полицией задержанных: новые факты насилия расследуют в трех областях"Руководители задержанного работника будут отстранены от должностей на время расследования", – подчеркнули в ГБР.

При этом некоторые украинские СМИ сообщили, что бойцы СБУ задержали оперативника и начальника отдела центрального аппарата ГБР.

Как ранее сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины разоблачила на системной коррупции руководителя подразделения одного из департаментов Киевской городской госадминистрации.

Чиновник вымогал деньги с владельцев малого и среднего бизнеса. В случае отказа платить "дань", он угрожал проверками. Сумма взятки составляла в среднем 2 тыс. долларов с предпринимателя.

Автор: Анастасия Горбачева