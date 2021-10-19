Задекларированная поставщиками почти в 2 раза меньше рыночной цена дала возможность дельцам минимизировать таможенные платежи на миллионы гривень.

Государственное бюро расследований проверяет информацию о поставках в Украину дизельного топлива из РФ по заниженным ценам структурами, приближенными к народному депутату Украины Виктора Медведчука.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Согласно данным Бюро, в начале октября в один из терминалов Николаевского морского порта прибыло иностранное судно под флагом Панамы. Через несколько дней этот же терминал принял другое иностранное судно под флагом одной из стран ЕС. По документам, суда доставили на адрес украинского общества с ограниченной ответственностью, которое связывают с нардепом, нефтепродукты весом более 30 тысяч тонн каждое.

"Установлено, что заявленная поставщиками цена была почти в два раза меньше рыночной. Это позволило дельцам минимизировать уплату обязательных таможенных платежей на миллионы гривен", - отмечают в ГБР.

Также предварительным следствием установлено, что эти суда за последний год заходили в порты Российской Федерации и товар имеет российское происхождение.

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В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) работниками ГБР с привлечением специалистов из региональной торгово-промышленной палаты и Гостаможслужбы проведен передосмотр задержанных судов и заявленного к растаможиванию товара, во время которых отобраны образцы топлива, которые направлены на исследование с целью подтверждения заявленного качества и кода Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности.

По результатам экспертизы следователями ГБР будут приняты соответствующие процессуальные меры.

Также во время расследования проверяется возможная причастность и вопрос привлечения к ответственности должностных лиц.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября этого года была разоблачена масштабная контрабандная схема ввоза российского топлива через порты Одесской области.

Автор: Инна Андалицкая