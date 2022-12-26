Мужчина "сливал" российским военным адреса людей, которые потенциально могли входить в движение сопротивления.

В Киевской области задержали предателя, который помогал россиянам похищать участников АТО. Об этом сообщает СБУ.

По данным правоохранителей, мужчина "сливал" оккупантам адреса местных жителей, которые потенциально могли входить в движение сопротивления. Среди них - бывшие участники АТО .

"По его "наводке" захватчики врывались в дома украинских патриотов и похищали их. После этого потерпевших пытали и принудительно вывозили в РФ", - сообщили в СБУ.

Установлено, что предатель лично участвовал в проведении карательных рейдов на территории района. Именно он совместно с российскими оккупантами ворвался в частный дом местного жителя, чтобы незаконно задержать его. Во время "налета" он совершал физическое насилие и угрожал жене потерпевшего убийством.

Также мужчина разграблял дома граждан под видом "содействия" оккупационным группировкам РФ. Таким образом он "конфисковал" микроавтобус у жителя поселка.

Как сообщается, предателем оказался житель поселка Глебовка, который во время захвата Вышгородского района поддержал российских оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины. Мужчина имел "преференции" от захватчиков в виде свободного передвижения по временно захваченной территории региона.

А данным правоохранителей, после освобождения Киевщины предатель пытался скрываться на территории региона, однако его задержали. Во время обысков у него обнаружили российские продуктовые наборы и мобильные телефоны с контактами оккупантов.

Сейчас предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины, а суд отправил его под стражу.

Борьба с коллаборантами в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине до 15 лет за решеткой осудили российского агента, готовивший прорыв вражеских ДРГ к Сумщине.

Также до 15 лет заключения осудили боевика, который разведывал позиции ВСУ на Запорожском направлении. Мужчина добровольно присоединился к рядам подконтрольной РФ "народной милиции "ДНР" после 24 февраля.

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