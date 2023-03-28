Разведанная информация нужна была оккупантам для подготовки и проведения серии диверсий в приграничных районах на севере Украины.

В ходе проведения спецоперации в Черниговской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила еще одного российского агента, который пытался "слить" ФСБ информацию об охране северных рубежей Украины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, фигурантом оказался инспектор Черниговского пограничного отряда. Отмечается, что еще до начала полномасштабного вторжения чиновник был завербован кадровым сотрудником ФСБ.

"После 24 февраля прошлого года враг "активировал" своего приспешника для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины в условиях войны. Прежде всего агрессора интересовали боевые распоряжения и план мероприятий по инженерно-техническому обустройству государственной границы в пределах Черниговской области. Именно эти секретные сведения российский агент должен был найти, сфотографировать, а затем передать своему "куратору" из ФСБ через мессенджер в Telegram", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что разведанная информация нужна была оккупантам для подготовки и проведения серии диверсий в приграничных районах на севере Украины. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение - своевременно разоблачили предателя и задержали его при попытке передачи информации с ограниченным доступом агрессору.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В СБУ отметили, что злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

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