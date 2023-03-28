Злоумышленнице уже избрали меру пресечения, отметили в СБУ.

Служба безопасности Украины задержала во Львове женщину-информатора РФ, которая под видом переселенки собирала данные о Вооруженных силах.

Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленницей оказалась жительница Николаевской области, которая является родной сестрой еще одного предателя Родины, недавно задержанного спецслужбой.

Отмечается, что она была дистанционно привлечена врагом к сотрудничеству в октябре прошлого года. Контрразведчики Службы безопасности задокументировали, что злоумышленница собирала разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны во Львове.

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"Для маскировки разведывательной деятельности женщина выдавала себя за переселенку из прифронтовых районов юга Украины. По данным следствия, информатор часто посещала территорию вблизи мест дислокации военных формирований и делала пометки на электронных картах. Позже пыталась передать собранные данные в РФ через мессенджер", - говорится в сообщении.

Контрразведчики СБУ сработали на опережение - своевременно разоблачили злоумышленницу, задокументировали преступные действия и задержали ее при попытке передачи развединформации агрессору. Во время обыска у задержанной изъята компьютерная техника и семь мобильных телефонов. На одном из них были доказательства совершения преступных действий.

Женщине сообщено о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения-содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Важные новости Украины-как борются с агентами РФ

По данным СБУ, обнародованным в конце января, с начала полномасштабной российской агрессии в нашем государстве разоблачили более 600 прихвостней властей РФ. Украинские правоохранители выяснили, что прихвостни захватчиков занимались шпионско-подрывной деятельностью.

21 марта стало известно, что в Одессе задержан агент российской спецслужбы, который собирал сведения о недавно созданном добровольческом батальоне "Черноморская сечь".

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