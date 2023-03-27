Также он присылал агрессору координаты объектов дорожно-транспортной инфраструктуры и социальных учреждений, в том числе школ и колледжей.

К 15 годам за решеткой приговорен житель Кривого Рога, который корректировал огонь оккупантов по городскому аэропорту.

Как сообщает Служба безопасности Украины, разведданные передавали российским оккупантам именно тогда, когда аэродром Кривого Рога страдал от вражеских ракетных ударов.

Также он присылал агрессору координаты объектов дорожно-транспортной инфраструктуры и социальных учреждений, в том числе школ и колледжей.

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По данным следствия, эта информация нужна была захватчикам для подготовки новых воздушных атак на украинский город.

Злоумышленником оказался местный житель, бывший работник одного из самых мощных промышленных гигантов региона.

В мае прошлого года кадровый сотрудник 5-й службы ФСБ дистанционно привлек его к негласному сотрудничеству. Отмечается, что для вербовки враг использовал один из прокремлевских Telegram-каналов, где фигурант активно высказывался в поддержку вооруженной агрессии РФ.

Выполняя вражеские задания, предатель объезжал город и осуществлял скрытую фотофиксацию инфраструктуры, а затем отправлял "отчет" в ФСБ в виде отметок на электронных картах, медиафайлов с привязкой к местности и детальным описанием объектов с прилегающей территорией.

Правоохранители задержали вражеского приспешника в ходе контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах на юге Украины в июле 2022 года.

"На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - рассказали в СБУ.

Задержание предателей и коллаборантов в Украине - последние новости

В Одессе задержали вражеского информатора, который передавал врагу информацию об обороноспособности региона и корректировал ракетные удары.

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ в результате масштабной спецоперации в Харьковской и Донецкой областях.

В Украине сообщили о подозрении жительнице Прилуцкого района Черниговской области, которая спамила в сети хвалебными отзывами о "достижениях" армии РФ в Украине.