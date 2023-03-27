Также злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории регионов.

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ в результате масштабной спецоперации в Харьковской и Донецкой областях. Как сообщает пресс-центр СБУ, в состав группы входили восемь местных жителей.

Отмечается, что один из них использовал для прикрытия статус помощника действующего народного депутата Украины и удостоверение журналиста.

В спецслужбе проинформировали, что злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории регионов.

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"В зоне особого внимания врага были маршруты движения воинских эшелонов и расположение железнодорожных станций, на которых разгружают вооружение ВСУ. Также агенты разведывали локации складов с боеприпасами, огневых позиций, блокпостов и фортификационных сооружений украинских войск в прифронтовых районах востока Украины и на Днепропетровщине", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Кроме этого во время временной оккупации Изюма и Балаклеи фигуранты подбирали кандидатов в состав местных оккупационных администраций. Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали преступные действия российских агентов и задержали четырех участников вражеской сети. Еще четверо - находятся на территории страны-агрессора. В отношении них продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности", - добавляет пресс-служба.

По данным следствия, агентурная сеть была сформирована двумя кадровыми сотрудниками ФСБ до начала полномасштабного вторжения. В ее состав вошел агент, который ранее был завербован почетным консулом РФ в Харькове.

"В прошлом году после 24 февраля ФСБ "активировала" свою агентуру для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Также в их домах обнаружена российская символика и прокремлевская литература", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей.

Противодействие СБУ предателям Украины

Как сообщал УНИАН 20 марта, СБУ ликвидировала в Киеве и еще шести украинских областях ячейки Коммунистической партии. Ее возглавлял Юрий Щепков, который находится в Москве.

В Одессе силовики задержали двух предателей, которые разведывали позиции украинской ПВО и данные о перемещении военной техники на передовую. Им сообщили о подозрении.

В Краматорске задержали информатора-корректировщика. В том числе он причастен к удару по школе 5 марта.

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