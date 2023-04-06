По информации спецслужбы, он является жителем Запорожья и работником IT-сферы.

Служба безопасности Украины задержала пособника оккупантов. Мужчина передавал информацию о последствиях ракетного удара по многоэтажному дому в Запорожье 22 марта.

"Установлено, что именно он зафиксировал и переслал врагу фото разрушенного многоквартирного дома, по которому захватчики ударили 22 марта. Такая информация нужна была оккупантам для подготовки новых обстрелов региона", - сказано в сообщении контрразведки СБУ.

В СБУ отмечают, что он-житель Запорожья, работник IT-сферы, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству.

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По данным ведомства, российские спецслужбы вышли на него, поскольку он в соцсетях распространял сообщения в поддержку вооруженной агрессии России.

"Мужчина для переписки с оккупантами использовал мессенджер Телеграм, а передачу собранных сведений осуществлял в виде фото - и видеоматериалов зданий с описанием прилегающей территории. Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон с доказательствами переписки с врагом", - рассказали в СБУ.

Ракетный удар россиян по Запорожью 22 марта - что известно

22 марта российские военные выпустили шесть ракет по Запорожью, одна из которых попала между двумя жилыми домами. Пострадали 37 человек, двое погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Россия будет отвечать за удар по Запорожью.

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