В Черкасской области предатель собирал информацию о местах расположения Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Черкассах агента главного управления генерального штаба Российских вооруженных сил, более известного как ГРУ, когда тот корректировал вражеский удар по городу.

Как сообщает СБУ, мужчина собирал разведданные о местах базирования и перемещения украинских военных и систем противовоздушной обороны на территории Украины.

По данным правоохранителей, злоумышленником оказался житель временно оккупированной части Херсонщины, который в начале полномасштабного вторжения поддержал захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

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"Впоследствии через мессенджер на него вышел кадровый сотрудник российской военной разведки с "предложением" негласного сотрудничества. По указанию представителя ГРУ агент прибыл в Черкасскую область для проведения разведывательно-подрывной деятельности как переселенец", - рассказали в СБУ.

В частности, на территории региона предатель собирал информацию о местах расположения Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

Особое любопытство для агента Кремля составляли локации систем ПВО, украинских военных госпиталей, а также заводов, мостов и дамб.

Все полученные данные он передавал оккупантам в виде электронных геолокаций с подтверждающими фото.

Разведданные нужны были захватчикам для корректировки повторных воздушных ударов по территории региона.

"Контрразведчики СБУ задержали предателя в областном центре во время фотофиксации украинского объекта критической инфраструктуры и передачи соответствующего "отчета" в российскую военную разведку", - говорится в сообщении.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения), по которой мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Суд взял предателя под стражу без права внесения залога.

Борьба с предателями в Украине

Как сообщал УНИАН, 22 мая в Одессе к пожизненному и к 15 годам лишения свободы приговорили двух предателей, которые работали на российские спецслужбы и сливали врагу информацию об украинских военных и волонтерах.

В тот же день правоохранители задержали женщину, которая собирала для россиян разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на Бахмутском направлении. Женщине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и арестовали ее. Предательнице грозит до 15 лет тюрьмы.

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