Для сбора разведданных предательница выходила на местность и скрытно наблюдала за подразделениями украинских войск.

Служба безопасности Украины задержала еще одну вражескую приспешницу, которая собирала для оккупантов разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на Бахмутском направлении.

Как сообщили в СБУ, вражеской информаторкой является жительница Алексеево-Дружковки. Она была активной пользовательницей российской соцсети "Одноклассники", где распространяла антиукраинские сообщения, и привлекла этим внимание "связного" российской спецслужбы. Он в январе этого года предложил присоединиться к разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Прежде всего предательница пыталась установить координаты огневых позиций, фортификационных сооружений и системы противовоздушной обороны украинских защитников.

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"Для сбора разведданных злоумышленница выходила на местность и скрытно наблюдала за подразделениями украинских войск. Также она "в темную" использовала своих соседей и знакомых, у которых расспрашивала информацию о передвижении колонн военной техники Сил обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурантку задержали во время выполнения ею вражеского задания. У нее обнаружен мобильный телефон, который женщина использовала для передачи агрессору закрытых сведений.

В спецслужбе проинформировали, что полученные сведения присылала оккупантам через мессенджер в виде текстовых сообщений с указанием геолокаций украинских объектов.

Сейчас задержанной сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Война в Украине - задержание предателей

Как сообщал УНИАН, в Николаевской области правоохранители задержали российского агента, который по указанию врага объезжал прифронтовые территории области и скрыто фиксировал места базирования личного состава и техники украинских защитников.

Предатель передавал российским оккупантам информацию о последствиях их воздушных атак с использованием фосфорных боеприпасов, реактивных систем залпового огня "Град" и иранских дронов Shahed. Полученные данные враг использовал для подготовки новых и проведения повторных ударов по региону.

А раньше в Черновцах задержали агента российской разведки, собиравшего для страны-агрессора информацию о местах дислокации украинских военных и расположении объектов критической инфраструктуры в восточных и западных регионах нашей страны. Он также привлек внимание российских спецслужб в "Одноклассниках".

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