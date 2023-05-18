Клирик УПЦ МП публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления оккупантов и призвал местных следовать его примеру.

Служба безопасности Украины задержала на Харьковщине священнослужителя УПЦ МП, освящавшего российских военных во время оккупации Изюма, публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления оккупантов.

Как сообщили в СБУ, речь идет о священнослужителе одной из религиозных общин УПЦ МП на территории Изюмского района. По данным следствия, во время временной оккупации региона клирик добровольно поддерживал российских оккупантов и призвал местных следовать его примеру.

Он также публично заявлял, что местная религиозная община подчиняется исключительно Русской Православной Церкви, и по собственной инициативе написал письмо помощнику Московского патриарха Кирилла с просьбой о предоставлении "гумпомощи". В дальнейшем мужчина использовал доступные ему российские товары для обеспечения "лояльности" местного населения к оккупантам.

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Кроме того, он неоднократно выступал перед камерами кремлевских пропагандистов, приезжавших в захваченный в то время Изюм. По данным Офиса генпрокурора, в своей "речи" священнослужитель называл войну РФ против Украины "военной операцией", дискредитировал украинских защитников и героизировал российских солдат.

Следователи сообщили клирику о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины с использованием средств массовой информации), за что ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Преследование коллаборантов в рядах УПЦ МП

Как сообщал УНИАН, 12 мая суд в Украине впервые вынес приговор митрополиту УПЦ МП. Так, три года лишения свободы с испытательным сроком в два года за нарушение равноправия граждан, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 161 УК) получили экс-руководитель Кировоградской епархии митрополит Иосаф и секретарь епархии. Также суд запретил им на один год занимать должности руководителей религиозных управлений и епархий.

По данным СБУ, митрополит поддерживал постоянную связь с главой РПЦ и выполнял его поручения по оправданию российской агрессии и оккупации восточных и южных территорий Украины, в частности АР Крым.

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