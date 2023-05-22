Бывший правоохранитель считает западные страны "силами зла" и готовил диверсии в Украине.

В Одессе пожизненный срок получил экс-правоохранитель, работавший на вражескую российскую спецслужбу.

Как рассказали УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, соответствующее решение сегодня принял Малиновский районный суд Одессы.

"К пожизненному лишению свободы приговорен агент российской разведки, который передавал данные о логистических путях Сил обороны в регионе. Он - бывший сотрудник одного из районных отделов милиции в Одессе. По публичному обвинению прокуратуры он признан виновным в государственной измене и незаконном обращении с огнестрельным оружием - ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 УК Украины", - сообщили в пресс-службе.

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В частности, доказано, что предатель после начала полномасштабного вторжения захватчиков в Украину был завербован представителем ГРУ РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности в Одесской области. Бывший правоохранитель собирал разведданные о местах дислокации и передвижения военной техники подразделений ВСУ, обстановке в Одесском порту, порту "Черноморск", железнодорожном сообщении и т.д.

По данным прокуратуры, для выполнения задач российских кураторов информатор приобрел три видеокамеры - так называемые "фотоловушки". Это оборудование он установил вдоль железнодорожных путей в пригороде Одессы для фиксирования проезжающих грузовых поездов. Данные, которые фиксировали камеры, вражеская спецслужба получала в реальном времени через мобильное приложение.

Как уточнили в прокуратуре, на закупку и установку "фотоловушек" фигурант получил от своих руководителей 50 тысяч гривень.

Предателя задержали во время выполнения очередного задания возле железнодорожных путей. Тогда сотрудники СБУ изъяли у него взрывчатые вещества и боеприпасы, в том числе 12 тротиловых шашек весом 3,2 кг, детонаторы, взрыватель и противотанковую мину.

В пресс-службе акцентируют, что во время судебного заседания экс-милиционер вину свою признал, но не раскаялся. Более того, заявил, что "противодействие украинскому квазигосударству - долг каждого взрослого мужчины...", а во время последнего слова пожалел лишь о своем преждевременном задержании.

"То есть, он не скрывал своего желания - продолжать деятельность в пользу РФ, поскольку считает "силами зла" западные страны, которые помогают Украине в борьбе с "силами добра", которыми считает Россию", - пояснили в прокуратуре.

В пресс-службе Малиновского райсуда Одессы уточнили, что представитель обвинения предлагал наказание в виде 15 лет тюрьмы, но суд решил, что это мало для фигуранта.

По мнению суда, он является классическим примером средства, которое Кремль использует для разрушения государственности Украины.

"Проникнувшись идеями "спасения" Украины с помощью российских войск и военной интервенции, обвиняемый стал слепым средством спецслужб РФ", - заявили в пресс-службе.

По мнению суда, экс-правоохранитель сознательно приобрел воспитание с глубокими антиукраинскими взглядами, которые являются более угрожающими для государства Украины, чем умышленное убийство.

"Суд считает, что общественная опасность обвиняемого, как отдельного человека слишком высока, потому что он - идейный враг Украины. Его способность умело мыслить, используя свое образование, навыки и прошлую работу в милиции, создают значительные риски для национальной безопасности", - акцентируют в суде.

Приговоры предателям и врагам Украины - новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе к 15 годам заключения был приговорен местный житель, который за деньги собирал для россиян данные о противовоздушной обороне и энергетических объектах.

Также на 15 лет "сядет" предатель, который сливал врагу информацию об украинских военных и волонтерах, и даже рекомендовал российским военным усилить бомбовые и ракетные удары. На суде обвиняемый признал свою вину, но не раскаялся в совершенных преступлениях.

А во Львове суд дал пожизненный срок с конфискацией имущества еще одному прихвостню российских убийц - 47-летний Владислав Козеев фотографировал военные объекты на Львовщине и присылал снимки россиянину.

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