Преступный механизм наладили руководители одного из таможенных постов области.

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему на Житомирской таможне, механизм которой заключался в незаконном ввозе в Украину автомобилей.

Как сообщил пресс-центр СБУ, противоправная деятельность дельцов нанесла государственному бюджету убытки в более чем 20 млн грн.

По имеющимся данным, преступный механизм наладили руководители одного из таможенных постов области.

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"Задокументировано, что они помогали импортировать иностранные "скорые" без уплаты установленных таможенных платежей. Как свидетельствуют материалы производства, осенью 2020 года представители столичной компании-импортера переправили в Украину 26 автомобилей медпомощи и оформили их хранения в режиме "таможенный склад". Эта норма предусматривает пребывание транспортного средства на территории таможенных логистических центров без уплаты налогов и сборов в течение одного года. По истечении этого срока авто должны растаможить с перечислением соответствующих платежей в госбюджет или вернуть в страну-экспортера. Впрочем, таможенники "договорились" с коммерсантами сделать фиктивный реэкспорт "скорых" для искусственного продления срока их бесплатного пребывания в Украине", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что чиновники проводили по документам так называемый "повторный заезд" через границу, но на самом деле иностранные транспортные средства оставались на таможенном складе на Житомирщине.

Отмечается, что за это время коммерсанты подыскивали покупателей на импортируемый товар и реализовывали его после растаможки по "минимальной" ставке.

Для этого, как проинформировали в СБУ, вносили в таможенные декларации искусственно заниженную стоимость зарубежных авто, а таможенники "не замечали" это несоответствие с реальной суммой.

По данным спецслужбы, на основании собранных доказательств заместителю начальника таможенного поста и руководителю отдела таможенного оформления сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

По инициативе Службы безопасности и Государственного бюро расследований более 20 автомобилей скорой помощи с полным медицинским оборудованием, на которые был наложен арест, передана на нужды ВСУ.

Растаможка авто в Украине

Украинцы за год приобрели почти 38 тысяч новых авто. При этом после того, как были отменены льготы на растаможку импортных товаров, рынок новых легковых автомобилей в Украине увеличился более чем на четверть.

А вскоре украинцы смогут растамаживать автомобили в "Дие". Министерство цифровой трансформации вместе с Государственной таможенной службой подготовили изменения в законодательную базу относительно нового механизма растаможки авто, уже разработан соответствующий калькулятор.

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