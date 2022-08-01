В течение прошлого месяца украинцы приобрели и зарегистрировали более 3,6 тысяч новых легковых автомобилей.

Спустя месяц, после отмены льгот на растаможку импорта, рынок новых легковых автомобилей увеличился более чем на четверть.

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтопрома" Telegram.

Отмечается, что в течение июля украинцы приобрели и зарегистрировали 3648 новых легковых автомобилей. Таким образом, по сравнению с июнем, спрос на новые авто в Украине вырос почти на 26 процентов.

Однако, относительно июля 2021 года, динамика регистраций новых машин остается отрицательной (-63%).

"Самой популярной маркой месяца стала Toyota. В июле свои первые регистрационные номера получили 596 машин этой японской марки. От своего результата годичной давности Тойота отстала на 61 процент", - говорится в сообщении.

Второй результат у Volkswagen-316 шт. падение составляет 30 процентов.

Замыкает лидерскую трийку Chery – 300 регистраций, что на 27% меньше, чем годом ранее.

Бестселлером месяца стал автомобиль Chery Tiggo 4 – 239 покупателей.

"Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 21,5 тыс. новых легковых авто, что на 63% меньше относительно аналогичного периода прошлого года", - добавили в пресс-службе.

Как известно, Верховная Рада 21 июня 2022 года приняла закон, который восстанавливает налогообложение импортных товаров, а также растаможку автомобилей.

Верховная Рада с 1 июля 2022 года возобновила налогообложение импортных товаров, что является важной предпосылкой для отмены критического импорта в Украине.

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