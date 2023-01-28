Таможенный сбор будет происходить по новой системе расчета.

Министерство цифровой трансформации вместе с Государственной таможенной службой подготовили изменения в законодательную базу относительно нового механизма растаможки автомобилей.

"Растаможка авто в несколько кликов в Дие сделает услугу простой и антикоррупционной. Потому что мы полностью исключаем человеческий фактор. Сейчас команды подготовили изменения в законодательство", - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что таможенный сбор будет происходить по новой системе расчета.

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"Вводите в калькуляторе три характеристики - год авто, тип и объем двигателя или мощность, если имеете электрокар. Далее система автоматически рассчитает стоимость авто. Например, у вас есть Audi A3 2006 года. На дизеле и с объемом двигателя в 2 литра. По новым правилам заплатите 80 132 грн, вместо 143 500 грн", - написал министр.

Инновации в цифровом сервисе "Дие": подробности

На портале "Дия" запустили запись на бета-тестирование услуги, которая предусматривает подачу заявления на получение государственной помощи для семей с детьми.

6 января на портале "Дия" добавили один из самых популярных документов для предпринимателей — выписку из Единого государственного реестра (ЕГР).

Также 17 января стало известно, что украинцы вскоре смогут узнавать, какой государственный орган запрашивал их персональные данные.

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