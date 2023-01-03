По сравнению с 2021 годом рынок новых авто сократился на 63% и достиг самого низкого уровня с начала века.

В 2022 году украинцы зарегистрировали 37,9 тыс. новых легковых автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе "Укравтопрома", самым популярным автомобилем года стал Toyota RAV4 с показателем 2 тыс. 525 регистраций.

Отмечается, что по сравнению с 2021 годом рынок новых авто сократился на 63%, достигнув самого низкого уровня с начала века.

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По итогам года, первое место в рейтинге марок на рынке новых легковых авто заняла Toyota с результатом 6 тыс. 914 зарегистрированных авто (на 55% меньше, чем в прошлом году). На втором месте – Renault, продажи автомобилей которой уменьшились на 71% – до 3 тыс. 975 шт. Третий результат у Skoda – 2 тыс. 829 шт. (-54% от 2021 г.). Четвертое место украинцы предоставили Hyundai, приобретя 2 тыс. 285 авто этой марки (-52%). Замыкает лидерскую пятерку Volkswagen – 2 тыс. 274 авто (-45%).

Также в топ-10 рынка в 2022 году попали: BMW – 1 тыс. 726 шт. (-41%); Mercedes-Benz – 1 тыс. 669 шт. (-44%); Mitsubishi – 1 тыс. 655 шт. (-61%); Chery – 1 тыс. 631 шт. (-65%); Kia – 1 тыс. 167 шт. (-87%).

Ситуация на рынке автомобилей в Украине

В течение июля 2022 года, через месяц после отмены льгот на растаможку импортных товаров, рынок новых легковых автомобилей в Украине увеличился более чем на четверть.

Украинцы в ноябре 2022 года приобрели 3,090 тыс. новых легковых автомобилей.

По данным "Укравтопрома", украинцы в ноябре зарегистрировали почти 15 тыс. иномарок, бывших в употреблении.