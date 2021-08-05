Как сообщили корреспонденту УНИАН источники в правоохранительных органах, среди мужчин с опытом ведения боевых действий есть представители партии Национальный корпус.

Служба безопасности Украины заявляет, что ликвидировала преступную группировку, которая занималась рэкетом бизнесменов в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию на Харьковщине, в ходе которой ликвидировала мощную преступную группировку. В его состав было привлечено почти 50 человек, среди которых действующие правоохранители, а также мужчины с опытом ведения боевых действий", - говорится в сообщении.

Как сообщили корреспонденту УНИАН источники в правоохранительных органах, среди мужчин с опытом ведения боевых действий есть представители партии Национальный корпус.

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По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности, в сфере ритуальных услуг. Они имели четкую структуру и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера.

Объем их "прибыли" составил более 1 млн грн ежемесячно.

В частности, они "обложили данью" местных предпринимателей, а если последние отказывались давать им деньги, то злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. Задокументированы случаи, когда участники группировки наносили ущерб личному имуществу предпринимателей, которые отказывались платить "дань", в частности, поджигали автомобили.

Группировка оказала большое влияние на представителей органов местной власти. СБУ задокументировала, что его преступной деятельности способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета.

Во время санкционированных обысков сотрудники СБУ изъяли крупные суммы денег, черновые записи учета "поборов с предпринимателей", оружие, боеприпасы, а также удостоверение действующих сотрудников Национальной полиции.

Действия злоумышленников квалифицируются по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ст. 189 (вымогательство); ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности).

Участникам преступной группировки готовится сообщение о подозрении.

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Автор: Виталий Саенко