Полицейские задержали преступную группу, члены которой совершили смертельное ДТП в Днепре

В результате ДТП один человек погиб, еще два человека, среди которых четырехлетний ребенок, получили травмы.

В Днепре полицейские задержали шестерых участников преступной группы, члены которой вчера совершили дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб на месте, еще двое получили травмы.

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Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По информации ведомства, 16 февраля члены преступной группы похитили 30-летнего мужчину и его автомобиль «Ауди» и под угрозой оружия потребовали у него 20 тыс. долл.

«На перекрестке пострадавший заметил автомобиль патрульной полиции и начал кричать о помощи. В ходе преследования лидер группы, управляя угнанным автомобилем, совершил наезд на трех человек. В результате ДТП один человек погиб на месте. Еще два человека, среди которых четырехлетний ребенок, получили травмы. Автомобиль «Ауди» с двумя злоумышленниками задержали на месте ДТП», - говорится в сообщении.

Отмечается, что этой же ночью сотрудники полиции при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали еще четырех членов группы. Во время обысков по месту их жительства полицейские изъяли арсенал огнестрельного оружия.

В полиции добавили, что 54-летний лидер группы в ноябре прошлого года освободился из мест лишения свободы и организовал преступную группировку.

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Сейчас все шестеро мужчин задержаны по ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 4 ст. 187 (разбой).

Также после проведения судебных экспертиз оружия будет открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Кроме того, в ходе расследования будет установлена причастность задержанных к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля в Днепре автомобиль Audi во время бегства от патрульных сбил насмерть одного пешехода и еще двоих травмировал.