В городе Килия Одесской области женщина за рулем легкового автомобиля сбила беременную собаку и пыталась скрыться.
Злоумышленницу жестко наказали прохожие, говорится в Telegram-канале "Х*евая Одесса".
По его данным, прохожие остановили женщину-водителя, а потом – избили.
На канале также показали фото, на котором запечатлены авто, сбитая собака и женщина.
Ранее стало известно, что в Тернопольской области мужчина убил собаку своих родственников, а потом бросил в колодец. Убита собака породы пекинес. Преступление попало на камеру видеонаблюдения. Злоумышленника разыскивали правоохранители.
Напомним, в Украине за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность – это ст. 299 Уголовного кодекса. Если вина человека будет доказана, то максимальное наказание за такое правонарушение – до восьми лет лишения свободы.
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