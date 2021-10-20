В одном из городов Одесской области люди устроили самосуд, узнали журналисты.

В городе Килия Одесской области женщина за рулем легкового автомобиля сбила беременную собаку и пыталась скрыться.

Злоумышленницу жестко наказали прохожие, говорится в Telegram-канале "Х*евая Одесса".

По его данным, прохожие остановили женщину-водителя, а потом – избили.

На канале также показали фото, на котором запечатлены авто, сбитая собака и женщина.

Ранее стало известно, что в Тернопольской области мужчина убил собаку своих родственников, а потом бросил в колодец. Убита собака породы пекинес. Преступление попало на камеру видеонаблюдения. Злоумышленника разыскивали правоохранители.

Напомним, в Украине за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность – это ст. 299 Уголовного кодекса. Если вина человека будет доказана, то максимальное наказание за такое правонарушение – до восьми лет лишения свободы.

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Автор: Екатерина Присяжнюк