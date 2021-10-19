Содеянное зафиксировала камера наблюдения, его будут судить.

На Тернопольщине мужчина убил собаку своих родственников и бросил ее в колодец.

Как проинформировали УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, об инциденте правоохранителям сообщила жительница Мельнице-Подольской ОТГ.

Она рассказала, что нашла мертвую собаку в колодце на территории собственного домохозяйства. Дом заявительницы оборудован камерой видеонаблюдения, которая и зафиксировала противоправные действия.

Как выяснилось, собаку породы пекинес убил родственник женщины, с которым сложились неприязненные отношения. Мужчина зашел во двор, когда хозяев не было дома. Собака начала лаять на него. Тогда гость схватил палку и убил животное, после чего бросил его в колодец.

Читайте такжеУбийство 6-летней Мирославы на Харьковщине: родители ребенка требуют от государства 100 миллионов гривенПравоохранители разыскали нарушителя. По факту преступления открыто уголовное производство по ст. 299 (жестокое обращение с животными) УК Украины.

За такие действия предусмотрен штраф до 51 тыс. грн, арест до шести месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, что на Ривненщине суд оставил на свободе мужчину, который застрелил из винтовки щенка.

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Автор: Григорий Бондарь