Правда, отбывать он будет только один из них - тот, что больше на один месяц.

На Прикарпатье одного военнослужащего дважды признали виновным в самовольном оставлении воинской части и назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы. Соответствующее постановление Надворнянского районного суда Ивано-Франковской области обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Как видно из материалов дела, мужчина родом из села Волока Черновицкого района был мобилизован 28 декабря 2022 года и служил начальником обслуги взвода звукометрической разведки батареи управления и артиллерийской разведки. 11 апреля 2023 года он самовольно оставил место службы и без уважительных причин находился дома до 24 апреля того же года.

"В судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении уголовного преступления признал полностью. Суду пояснил, что был недалеко от места жительства, но поскольку командир не отпускал, то он в апреле 2023 года самовольно оставил расположение воинской части без разрешения своего начальника и направился домой", - говорится в материалах дела.

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Учитывая все обстоятельства Надворнянский районный суд признал мужчину виновным в самовольном оставлении воинской части на срок более 3 дней в условиях военного положения. Ему назначили 5 лет и один месяц лишения свободы, как то предусмотрено ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины.

Также в материалах дела указано, что мужчина уже имеет приговор Глыбокского районного суда Черновицкой области, вынесенный в октябре 2024 года. И он тоже по ч. 5 ст. 407 УК (самовольное оставление воинской части). В материалах не уточняются обстоятельства этого преступления. Однако, учитывая принцип, что человека нельзя дважды судить за одно и то же преступление, вероятно, тот приговор был вынесен по какому-то другому эпизоду самовольного оставления части.

Надворнянский районный суд постановил, что в данном случае, мужчина будет отбывать одно наказание - то, что больше: 5 лет и один месяц лишения свободы.

Проблема СОЧ в Силах обороны: последние новости

Как писал УНИАН, в Силах обороны критической стала проблема массового дезертирства и самовольного оставления места службы (СОЧ) военнослужащими. По словам военных, в некоторых подразделениях дезертиров насчитывается уже больше, чем погибших.

По словам народного депутата Ирины Фриз, значительная часть случаев самовольного оставления частей обусловлена физическим и моральным издевательствами над военными в их подразделениях.

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